В российском городе выпал снег

В Тулуне выпал снег

В городе Тулуне Иркутской области выпал снег осенью. Местные жители поделились видео, кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Мощные осадки обрушились на российский город в ночь на вторник, 2 сентября. По словам очевидцев, сначала пошел дождь, затем — град, а после — снег. Улицы Тулуна затопило водой, вызвав серьезные пробки. На видео жители показывают засыпанные снегом грядки и дворы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряд российских регионов об опасных погодных условиях в ближайшие дни. Согласно прогнозам, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах ожидаются заморозки.