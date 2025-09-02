Мир
09:03, 2 сентября 2025Мир

Военный парад в Китае назвали демонстрацией единства стран против Запада

NBC News: Военный парад в КНР покажет силу и единство 26 стран против Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военный парад, который Китай планирует провести 3 сентября в присутствии лидеров 26 стран, включая Россию и КНДР, покажет их единство против Запада. Об этом пишет NBC News со ссылкой на экспертов.

«Это, безусловно, демонстрация силы. Это способ показать соседям Китая и другим странам мира, насколько грозна китайская армия», — отметил Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама (RSIS) при Наньянском технологическом университете в Сингапуре.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который провел кампанию по модернизации и чистки среди высокопоставленных чиновников и даже министров обороны, на мероприятии планирует продемонстрировать военную мощь Пекина.

«Теперь это гораздо более боеспособная сила, которая во многих отношениях становится почти равной, если не равной, американским военным», — заявила Эльза Б. Кания, кандидат наук Гарвардского университета и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности — аналитического центра в Вашингтоне, который специализируется на вопросах национальной безопасности США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай собирается показать на параде 3 сентября новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Образцы такого оружия заметили на спутниковых снимках.

