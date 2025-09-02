Забота о себе
06:01, 2 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

Врач Умнов: При сильно учащенном пульсе помогает питье воды мелкими глотками
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom

Тахикардия сопровождает патологии, не связанные с заболеваниями сердца, такими как стресс, физ нагрузка, курение, употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач рассказал, что при подобных проявлениях необходимо прекратить действие патогенных внешних воздействий, чтобы быстрее или медленнее прийти к нормализации ритма. Для этого, по его словам, можно выпить определенный успокоительный чай, пустырник, переключить мысли на приятное русло, постараться покинуть место тревоги.

«Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы включилась парасимпатическая система и нормализовался пульс. Постарайтесь сесть или лечь — такая поза способствует скорейшему успокоению», — посоветовал Умнов.

Хирург подчеркнул также, что при заболевания сердца, щитовидной железы, анемии необходимо обратиться к врачу.

Ранее Умнов назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания. Для выявления патологической причины, по его словам, могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей

