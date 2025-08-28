Забота о себе
Врач назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания

Хирург Умнов: Вечно холодные руки могут указывать на сахарный диабет
Фото: movchanzemtsova / Shutterstock / Fotodom

Часто симптом, связанный с холодными руками даже в летнюю жару, возникает при нарушении артериального кровотока в конечностях, например при выраженном атеросклерозе, синдроме Рейно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Пальцы рук холодеют также при гипотиреозе, сахарном диабете, железодефицитной анемии, остеохондрозе, отеке конечностей. Также возможно похолодание рук при длительном занятии определенного положения, например в стоячем положении или утром после просыпания», — рассказал хирург.

Врач добавил, что этот симптом может быть одним из проявлений болезней, поэтому важно обследовать пациента на наличие каких-либо патологий при отсутствии эффекта после восстановления подвижности в кистях и согревания. Для выявления патологической причины могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей, заключил Умнов.

Ранее профессор Александр Коньков рассказал, что посиневшие губы могут указывать на тяжелые заболевания и являются сигналом к немедленному обращению к доктору. По его словам, симптом часто говорит о сердечно-сосудистой патологии, недостатке кислорода и анемии, а также инфекционном заболевании — истинном или ложном крупе.

