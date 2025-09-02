ВСУ ударили по российскому региону

Shot: ВСУ атаковали Белую Калитву Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белую Калитву в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что около 22:00 в городе начали работать средства противовоздушной обороны, прогремели взрывы. По словам очевидцев, было сбито несколько воздушных целей.

Обломки одного дрона упали рядом с жилым многоэтажном домом, были повреждены несколько автомобилей, а в здании выбило стекла и оконные рамы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информация не подтверждена официально.

Ранее в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели временные ограничения на полеты. Авиагавань перестала принимать и выпускать самолеты.