В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты в целях безопасности.
Накануне ограничения на полеты вводились в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Они также были связаны с обеспечением безопасности полетов.
30 августа в сочинском аэропорту объявили режим «Ковер», было задержано было более 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.