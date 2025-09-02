В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты в целях безопасности.

Накануне ограничения на полеты вводились в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Они также были связаны с обеспечением безопасности полетов.

30 августа в сочинском аэропорту объявили режим «Ковер», было задержано было более 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.