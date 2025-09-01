Путешествия
05:33, 1 сентября 2025

Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту — в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Нижнекамска. Ограничения также связаны с обеспечением безопасности полетов.

30 августа режим «Ковер» был объявлен в сочинском аэропорту — воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Задержано было более 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.

