Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту — в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Нижнекамска. Ограничения также связаны с обеспечением безопасности полетов.

30 августа режим «Ковер» был объявлен в сочинском аэропорту — воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Задержано было более 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.