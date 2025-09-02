Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:11, 2 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

Лисняк: ВСУ заблокировали Купянск и контролируют все въезды и выезды
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблокировали Купянск и контролируют все въезды и выезды из города, а местных жителей заставляют копать окопы и используют их как живой щит. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены. Медицинская система не функционирует, доступ к лекарствам и помощи отсутствует, что угрожает наиболее уязвимым группам населения», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что украинские военные пресекают попытки эвакуации со стороны местных жителей, применяя силу. Он добавил, что бойцы ВСУ размещаются в жилых кварталах города, принуждая местных жителей рыть траншеи и окопы для подготовки к уличным боям. Кроме того, украинские военнослужащие разрушают дома на окраине города, дабы улучшить свои позиции и создать заграждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

    Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

    Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

    В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

    Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

    Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

    Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

    Карпин назвал необходимую футболистам книгу

    Российский дрон сбросил бойцу СВО один предмет и снял реакцию на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости