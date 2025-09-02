ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

Лисняк: ВСУ заблокировали Купянск и контролируют все въезды и выезды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблокировали Купянск и контролируют все въезды и выезды из города, а местных жителей заставляют копать окопы и используют их как живой щит. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены. Медицинская система не функционирует, доступ к лекарствам и помощи отсутствует, что угрожает наиболее уязвимым группам населения», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что украинские военные пресекают попытки эвакуации со стороны местных жителей, применяя силу. Он добавил, что бойцы ВСУ размещаются в жилых кварталах города, принуждая местных жителей рыть траншеи и окопы для подготовки к уличным боям. Кроме того, украинские военнослужащие разрушают дома на окраине города, дабы улучшить свои позиции и создать заграждения.