14:57, 3 сентября 2025Силовые структуры

Адвокат раскрыл желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО

Обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Боглаев просится на фронт
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дмитрий Боглаев, проходящий по уголовному делу о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево, изъявил желание отправиться в зону боевых действий. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.

По его словам, фигурант дела не признает свою вину. На Боглаева дали показания таксисты, которые участвовали в мошеннической схеме. Он, по утверждению адвоката, не обманывал военных.

Также на СВО попросился другой фигурант дела, Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ.

Сумма причиненного ущерба в рамках уголовного дела о преступном сообществе, похищавшем деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, выросла до трех миллионов рублей.

Следствие считает, что преступное сообщество создали не позднее января 2025 года. Его организаторами называют Алексея Кабочкина и Игоря Бардина. Одни из участников группировки встречали бойцов в воздушной гавани, приглашали в бар и напаивали. После этого им предлагались различные услуги по многократно завышенной цене. В некоторых ситуациях у военных выпытывали ПИН-код банковской карты и снимали с нее наличные.

На время расследования суд постановил арестовать почти 30 человек. Фигуранты занимались хищением денег у бойцов СВО, которые прибывали в аэропорт Шереметьево. В группировке существовало распределение по ролям: цепочка состояла из таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков. Пострадавшими признаны 18 человек.

