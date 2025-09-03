Серийные похитители средств бойцов СВО нанесли миллионные ущербы

Ущерб по делу о хищении у бойцов СВО увеличился до трех миллионов рублей

Сумма причиненного ущерба в рамках уголовного дела о преступном сообществе, похищавшем деньги у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», выросла до трех миллионов рублей. Об этом рассказал защитник одного из фигурантов Павел Чигилейчик в беседе с РИА Новости.

По словам адвоката, ранее сумма ущерба не превышала один миллион рублей. Его подзащитному инкриминировали около 50 тысяч рублей, отметил Чигилейчик.

Следствие считает, что преступное сообщество создали «не позднее января» 2025 года. Его организаторами называют Алексея Кабочкина и Игоря Бардина. Одни из участников группировки встречали бойцов в воздушной гавани, приглашали в бар и напаивали. После этого им предлагались различные услуги по многократно завышенной цене. В некоторых ситуациях у военных выпытывали пин-код банковской карты и снимали с нее наличные.

Как сообщалось в августе, фигурант дела о хищении средств бойцов СВО пошел на сделку со следствием. Теперь дело в отношении давшего показания обвиняемого будет рассматриваться в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

На время расследования суд постановил арестовать почти 30 человек. Фигуранты занимались хищением денег у участников специальной военной операции, которые прибывали в аэропорт «Шереметьево». В группировке существовало распределение по ролям: цепочка состояла из таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков. Пострадавшими оказались признаны 18 человек.