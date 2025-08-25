Силовые структуры
07:05, 25 августа 2025Силовые структуры

Один из членов ОПГ по хищению средств бойцов СВО дал показания

Фигурант дела о хищении средств бойцов СВО пошел на сделку со следствием
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Один из участников преступного сообщества, похищавшего деньги у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом рассказал РИА Новости источник, который знаком с ходом расследования дела.

Это значит, что дело в отношении одного из обвиняемых будет рассматриваться в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

«Один из обвиняемых признал вину, заключил досудебное соглашение, дал следствию, что называется, весь расклад, в том числе по подельникам», — поделился собеседник агентства.

На время расследования суд арестовал почти 30 человек, среди которых значится предполагаемый организатор ОПГ — Алексей Кабочкин. Согласно предварительной версии, фигуранты занимались хищением денег у участников специальной военной операции, которые прибывали в аэропорт «Шереметьево» путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

Как уточнялось, в группировке было распределение по ролям: она состояла из таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков. Пострадавшими признаны 18 человек. Ранее стало известно, что возможный организатор преступного сообщества попросился на фронт.

    Все новости