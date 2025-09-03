Блогерша купила платье в секонд-хенде и удивилась его реальной стоимости

Ценности
Блогерша Нагель купила платье в секонд-хенде и удивилась его реальной стоимости
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @mycuteassfinds

Блогерша Ванесса Нагель купила наряд в комиссионном магазине и удивилась его реальной стоимости. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила отправиться за покупками в благотворительный магазин в Международный день секонд-хенда. Там она обнаружила черное платье длины миди с металлическими пряжками на тонких кожаных бретелях, с открытой спиной и этикеткой люксового бренда Gucci. «Я думаю, это Gucci и Tom Ford, 1998 год», — отметила юзерша.

При этом Нагель приобрела указанный предмет гардероба за 26 долларов (примерно 2 тысячи рублей). В настоящее время стоимость данного изделия на интернет-портале для продажи предметов роскоши 1stdibs и платформе eBay составляет 4,2 тысячи долларов (примерно 339 тысяч рублей).

«Это настоящая охота за сокровищами, и я чувствую себя одним из мальчишек, которые держат в руках большую пойманную рыбу», — заявила блогерша в интервью изданию Newsweek.

В марте студентка колледжа Оливия Гилчер из Мичигана, США, заказала в интернете дешевую посылку с секретом и удивилась ее содержимому.

