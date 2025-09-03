Силовые структуры
Двое россиян заперли мать с дочерью в подвале и похитили драгоценности

В Тверской области задержали грабителей, заперших мать и дочь в подвале
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Тверской области задержали грабителей, заперших мать и дочь в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 16 августа двое неизвестных проникли в дом на улице Калинина и, угрожая пистолетом, связали руки 89-летней женщине и ее 57-летней дочери, после чего заперли их в подвале. Когда пострадавшие смогли освободиться, то обнаружили пропажу 172 тысяч рублей, двух мобильных телефонов, а также трех золотых и серебряных колец.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 34 и 35 лет, которые проживают на территории Псковской области и ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе иностранный гражданин расправился с администратором клуба.

