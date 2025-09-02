В российском регионе иностранный гражданин расправился с администратором клуба

В Ленинградской области осудили иностранца за убийство, совершенное 16 лет назад

В Ленинградской области осудили иностранца за расправу, совершенную 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

Как установил суд, 18 января 2009 года мужчина находился в зале игровых автоматов «Лото-Клуб» в городе Гатчина, где нанес администратору заведения десять ножевых ранений, которые оказались для него несовместимыми с жизнью. После этого злоумышленник похитил из клуба более 49 тысяч рублей.

В ходе расследования преступлений прошлых лет следователи СК провели следственно-оперативную работу для установления причастного к преступлению. Был проведен анализ противоречий в показаниях по делу, составлен психологический портрет каждого, имеющего отношение к нему, а также ряд судебных экспертиз. Криминалисты повторно проверили отпечатки пальцев, полученных на месте преступления и смогли установить причастность к делу гражданина иностранного государства.

Причастность осужденного подтверждена совокупностью доказательств. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

