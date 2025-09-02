Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 2 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранный гражданин расправился с администратором клуба

В Ленинградской области осудили иностранца за убийство, совершенное 16 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области осудили иностранца за расправу, совершенную 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

Как установил суд, 18 января 2009 года мужчина находился в зале игровых автоматов «Лото-Клуб» в городе Гатчина, где нанес администратору заведения десять ножевых ранений, которые оказались для него несовместимыми с жизнью. После этого злоумышленник похитил из клуба более 49 тысяч рублей.

В ходе расследования преступлений прошлых лет следователи СК провели следственно-оперативную работу для установления причастного к преступлению. Был проведен анализ противоречий в показаниях по делу, составлен психологический портрет каждого, имеющего отношение к нему, а также ряд судебных экспертиз. Криминалисты повторно проверили отпечатки пальцев, полученных на месте преступления и смогли установить причастность к делу гражданина иностранного государства.

Причастность осужденного подтверждена совокупностью доказательств. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе иностранный гражданин изнасиловал девушку и расправился с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Умерла звезда «Сумерек»

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости