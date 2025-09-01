В российском городе иностранный гражданин расправился с девушкой и изнасиловал ее

В Москве осудят иностранца за изнасилование и убийство девушки

В Москве осудят иностранца за изнасилование и расправу над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело расследуется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 12 июня 2008 года фигурант находился возле жилого дома на бульваре Матроса Железняка, где напал и избил 17-летнюю девушку. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. После этого злоумышленник ее изнасиловал.

Сразу установить преступника не удалось, но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК совместно с оперативными сотрудниками повторно проанализировали материалы уголовного дела и назначили проведение молекулярно-генетической экспертизы в условиях современных технологий. По результатам которой была установлена причастность к преступлению 38-летнего иностранного гражданина.

После проведения следственных действий ему было предъявлено обвинение, и в ходе допроса мужчина признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

