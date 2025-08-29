Силовые структуры
Российская опекунша заморила голодом пятилетнюю девочку-инвалида

На Камчатке отправили в суд дело опекунши, заморившей голодом пятилетнюю девочку
Екатерина Кашурникова
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Камчатский краевой суд рассмотрит дело против 44-летней опекунши, заморившей голодом пятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с января 2024 года по январь 2025 года россиянка взяла под опеку девочку-инвалида. Она лишила ее полноценного питания, не гуляла с ней на свежем воздухе, не проводила лечебно-физкультурный массаж и не водила ее к логопеду и дефектологу. Все это привело к истощению организма ребенка, спасти малышку не удалось.

Опекунша обвиняется по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 («Убийство») и 156 («Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Она не признала вину.

Отмечается, что следователи также занимаются органами опеки, против них возбуждено дело о халатности.

Ранее стало известно, что в Хакасии мужчина напал на сожительницу с ножом, а после расправы над ней отрезал палец падчерице.

