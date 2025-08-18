Силовые структуры
10:31, 18 августа 2025Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на сожительницу и отрезал палец ее дочери

Mash: Житель Хакасии убил сожительницу и отрезал палец ее 6-летней дочери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хакасии мужчина напал на сожительницу с ножом, а после расправы над ней отрезал палец падчерице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, все произошло в Черногорске. Местный житель поссорился с сожительницей на почве ревности и схватился за кухонный нож. От шума проснулись дети женщины – они попытались помешать отчиму и попали под горячую руку.

Шестилетнюю девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук. Врачи восстанавливали ей руку более трех часов.

Подозреваемого задержали. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке перед судом предстанет 44-летняя опекунша, которая до смерти заморила голодом пятилетнюю девочку.

