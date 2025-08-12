Силовые структуры
Опекунша до смерти заморила голодом пятилетнюю девочку в российском регионе

На Камчатке перед судом предстанет опекунша за убийство 5-летнего ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Камчатке перед судом предстанет 44-летняя опекунша за расправу над 5-летним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина, зная, что у девочки есть врожденное заболевание, с июня 2024 года по январь 2025 года не обращалась к врачам. Вместе с этим ребенок был лишен полноценного питания, из-за чего произошло истощение и развились болезни. В результате несовершеннолетняя не выжила.

Ранее сообщалось, что в Приморье под следствием оказались мать и отчим, переломавшие ребра мальчику и обжегшие его.

