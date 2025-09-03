Мир
13:00, 3 сентября 2025

Экс-советник Обамы признал неспособность США навязывать волю

Экс-советник Обамы Купчан: США больше не способны навязывать волю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

Бывший советник экс-президента США Барака Обамы по внешней политике Чарльз Купчан заявил, что США больше не способны навязывать волю другим странам. Его слова передает The New York Times.

Автор публикации сообщил, что провел беседу с Купчаном о том, почему усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта на данный момент не принесли существенных результатов.

«Купчан отметил, что дело не только в том, что Трамп не подготовился к встрече с [президентом России] Владимиром Путиным. Дело еще и в том, что мир изменился. США больше не могут бесконтрольно навязывать свою волю», — утверждается в публикации.

По словам Купчана, у России есть возможность противостоять Западу, опираясь на поддержку других стран, таких как Китай, Индия и Турция. Эти государства покупают российскую нефть и помогают Москве обходить западные санкции. Экс-советник подчеркнул, что ослабление влияния США обусловлено рассредоточением власти и относительным экономическим упадком Запада, а также «горячими политическими баталиями» в западных государствах.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что окончание специальной военной операции России на Украине может обернуться крахом Европейского союза и НАТО.

