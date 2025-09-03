Мир
Конгресс США опубликовал более 30 тысяч документов по делу Эпштейна

Конгресс США опубликовал 33 тысячи документов по делу Эпштейна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Конгресс США опубликовал более 30 тысяч документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом указано на сайте комитета Палаты представителей США по надзору.

«Сегодня комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе опубликовал 33 295 страниц документов, связанных с Эпштейном, которые были предоставлены Министерством юстиции США», — указано в сообщении.

Отмечается, что они были получены в августе. Часть данных из указанных документов была удалена, чтобы «обеспечить защиту личностей жертв».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна. «Я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно», — сказал он.

