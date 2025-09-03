Конгресс США опубликовал более 30 тысяч документов по делу Эпштейна

Конгресс США опубликовал 33 тысячи документов по делу Эпштейна

Конгресс США опубликовал более 30 тысяч документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом указано на сайте комитета Палаты представителей США по надзору.

«Сегодня комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе опубликовал 33 295 страниц документов, связанных с Эпштейном, которые были предоставлены Министерством юстиции США», — указано в сообщении.

Отмечается, что они были получены в августе. Часть данных из указанных документов была удалена, чтобы «обеспечить защиту личностей жертв».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна. «Я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно», — сказал он.