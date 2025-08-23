Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

Трамп поддержал передачу Минюстом Конгрессу материалов по делу Эпштейна

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал предоставление Минюстом Конгрессу материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.

«Невинные люди не должны пострадать, но я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как он относится к передаче Минюстом США упомянутых документов.

Политик отметил, что сказал министру юстиции — генеральному прокурору США Пэм Бонди и всем остальным, чтобы они дали законодателям «все, что могут дать». Имея в виду предоставление сведений по делу.

Также Трамп подчеркнул, что Эпштейн знал всех в Палм-Бич. В районе этого города в штате Флорида находится поместье Трампа Мар-а-Лаго.

В июле американские СМИ написали, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году из-за ссоры насчет недвижимости.

Ранее глава Белого дома рассказал, что Эпштейн «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад.