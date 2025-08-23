Мир
07:19, 23 августа 2025

Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал предоставление Минюстом Конгрессу материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.

«Невинные люди не должны пострадать, но я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как он относится к передаче Минюстом США упомянутых документов.

Политик отметил, что сказал министру юстиции — генеральному прокурору США Пэм Бонди и всем остальным, чтобы они дали законодателям «все, что могут дать». Имея в виду предоставление сведений по делу.

Также Трамп подчеркнул, что Эпштейн знал всех в Палм-Бич. В районе этого города в штате Флорида находится поместье Трампа Мар-а-Лаго.

В июле американские СМИ написали, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году из-за ссоры насчет недвижимости.

Ранее глава Белого дома рассказал, что Эпштейн «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад.

