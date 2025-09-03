Криминальный авторитет получил в Москве суровый срок

Мособлсуд приговорил положенца Тоакэ к 16 годам колонии особого режима

Московский областной суд приговорил «положенца» Виталия Тоакэ, известного в криминальном мире как Виталий Раменский, к 16 годам колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Тоакэ признали виновным в преступлениях по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и пункту «а» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой») УК РФ.

Установлено, что подсудимый получил статус не позднее октября 2018 года. Вплоть до мая 2020 года он формировал идеологию преступного мира в подмосковном СИЗО-6 — назначал «смотрящих», наказывал за нарушения сложившихся правил, организовывал проведение азартных игр, сборы денег и совершение преступлений.

Для обогащения Тоакэ также создал преступную группу, вместе с соучастниками он угрозами и силой выбивал из арестованных средства. Всего им удалось собрать 1,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Тоакэ входил в сообщество осужденного вора в законе Олега Медведева (Шишкана). Сам он отрицал вменяемый статус.