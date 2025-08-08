Силовые структуры
18:26, 8 августа 2025Силовые структуры

Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

Виталий Тоакэ отрицает в суде Москвы статус положенца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница «Генеральная прокуратура Российской Федерации» во «ВКонтакте»

Виталий Тоакэ, которому вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, отрицает вменяемый криминальный статус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Московском областном суде Тоакэ заявил, что никогда не имел статуса положенца, не участвовал в мероприятиях по наделении им и даже не знал значения этого слова, пока не попал в СИЗО.

Следствие же считает, что Токаэ входил в сообщество осужденного вора в законе Олега Медведева (Шишкана) и был известен в криминальных кругах как Виталий Раменский. Статус положенца, которым его наделил Медведев, давал право принимать решения от его имени.

О задержании в Подмосковье Тоакэ стало известно 18 октября 2023 года. Известно, что он был безработным, имел судимости за вымогательство, угрозы и кражи.

