Лариса Гузеева опубликовала архивное обнаженное фото

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке знаменитость предстала без одежды и нижнего белья. Она обнимает себя за плечи, прикрывая обнаженную грудь руками. «Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — подписала ведущая кадр, который набрал более 11 тысяч лайков.

Поклонники оценили публикацию Гузеевой в комментариях. «Была и есть красивая женщина», «Мой идеал красоты», «Невероятно красивая», «Деми Мур вас скопировала», «Богиня», — высказывались пользователи сети.

В июле Лариса Гузеева высказалась о своей внешности. Тогда телеведущая призналась, что недовольна своим внешним видом, поэтому редактирует кадры, которыми делится в соцсетях.

