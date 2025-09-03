Лавров рассказал об ожидании России от партнеров заявлений по Украине

Лавров: Россия ждет от партнеров на Глобальном Юге заявлений по Украине

Россия ожидает от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для индонезийской газеты «Компас», опубликованном на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что Москва приветствует все конструктивные инициативы. В том числе, отметил Лавров, это относится к деятельности сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке Группы друзей мира на Украине. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что активные дипломатические усилия в урегулировании конфликта на Украине активно прилагают Соединенные Штаты.

Ранее Лавров сообщил, что Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины будут продолжены. По его словам, главы делегаций двух стран находятся в прямом контакте.