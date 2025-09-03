Мир
20:43, 3 сентября 2025Мир

Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

Макрон: Коалиция желающих готова предоставить Украине гарантии безопасности
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Коалиция желающих» готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«Коалиция желающих готова предоставить Украине гарантии безопасности, если будет достигнуто прекращение огня», — сказал французский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.

