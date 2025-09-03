Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

«Коалиция желающих» готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.
«Коалиция желающих готова предоставить Украине гарантии безопасности, если будет достигнуто прекращение огня», — сказал французский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.