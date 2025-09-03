Россия
20:13, 3 сентября 2025

Путин высказал позицию о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории

Путин: Вопрос гарантий безопасности Украине в обмен на территории не обсуждался
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так», — обозначил глава государства.

По словам Путина, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Но он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.

Ранее президент России заявил, что Москва всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не была против ее вступления в Европейский союз.

