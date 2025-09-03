Найден простой способ избавиться от укачивания

FHN: Музыка может облегчить симптомы укачивания

Ученые из Юго-Западного университета в Китае выяснили: музыка может облегчить симптомы укачивания. Лучше всего действовала радостная и мягкая мелодия, а печальная, напротив, почти не помогала. Работа опубликована в Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

В исследовании участвовали 30 человек, которых сажали в симулятор автомобиля. Когда у участников появлялись признаки укачивания, им на минуту включали разные жанры музыки. Другие группы либо отдыхали без музыки, либо прекращали тест.

Результаты показали: веселая музыка уменьшала симптомы укачивания на 57 процентов, мягкая — на 56. «Страстные» мелодии помогали чуть меньше — на 48 процентов. Отдых без музыки давал 43 процента, а грустные композиции оказались самыми неэффективными — всего 40 процентов.

Ученые также зафиксировали изменения в мозге: при укачивании нарушалась активность в затылочной коре, а при прослушивании подходящей музыки она возвращалась к норме. Авторы считают, что включать бодрые или спокойные мелодии во время поездок может быть простым и безопасным способом облегчить укачивание.

Ранее ученые выяснили, что музыка по-разному влияет на память: умеренные эмоции помогают лучше запоминать детали, а сильные — только общий сюжет. Этот эффект связан с работой гиппокампа и подчеркивает необходимость персонализированного подбора музыкальных программ.