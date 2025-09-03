Силовые структуры
Найдено тело пропавшей без вести матери двух детей-инвалидов в российском регионе

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону нашли тело пропавшей без вести 40-летней жительницы города Аксая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину без признаков жизни обнаружили в лесополосе на левом берегу реки Дон. По данным следствия, 25 августа она приехала в Ростов-на-Дону, где перестала выходить на связь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту исчезновения женщины и взял его на личный контроль. Сообщалось, что у пропавшей двое детей-инвалидов, а из Аксая она выехала вместе с бывшим мужем.

