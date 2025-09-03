Мир
Отношение администрации Трампа к аннексии Израилем Палестины раскрыли

Axios: США не будут мешать Израилю аннексировать Западный берег Иордана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах дал понять, что администрация американского лидера Дональда Трампа не будет мешать Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Отношение Вашингтона к возможной аннексии раскрыл портал Axios.

«Два израильских чиновника утверждают, что госсекретарь Марко Рубио в ходе закрытых встреч дал понять, что он не выступает против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет этому препятствовать», — пишет портал.

Отмечается, что против аннексии выступает спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. По его мнению, в этом случае под угрозой срыва окажутся соглашения США и арабских стран по послевоенному восстановлению сектора Газа. Кроме того, аннексия подорвет шансы на заключение мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно о планах Израиля по постепенной аннексии сектора Газа. Такое решение в правительстве страны допускают при отказе ХАМАС от сделки по прекращению огня.

