Из жизни
10:04, 3 сентября 2025

Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема

В Великобритании пожилой мужчина сгорел заживо из-за крема на одежде
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Житель Великобритании сгорел заживо из-за остатков увлажняющего крема для ног на одежде. Об этом пишет Daily Mail.

89-летний Джеймс Роунсли загорелся из-за газового камина, который он зажег, чтобы прогреть дом. Искра попала на его одежду, та воспламенилась. Пожилой мужчина не сразу заметил огонь, а когда понял, что происходит, было уже поздно. Роунсли не смог потушить пламя и упал на пол. Ожоги были настолько серьезными, что спасти его было невозможно.

Следователи выяснили, что причиной возгорания стал крем, который мужчина использовал для лечения кожного заболевания. В пожарно-спасательной службе Южного Йоркшира предупредили, что даже стирка не способна полностью вымыть крем из одежды, и она все еще может быть легковоспламеняющейся.

Ранее сообщалось, что в штате Аризона, США, физиотерапевта Уолтера Фокскрофта не успели спасти из огня, вспыхнувшего в его кабинете. Когда пламя распространялось по помещению, мужчина находился в барокамере, из которой уже не смог выбраться.

