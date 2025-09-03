Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема

В Великобритании пожилой мужчина сгорел заживо из-за крема на одежде

Житель Великобритании сгорел заживо из-за остатков увлажняющего крема для ног на одежде. Об этом пишет Daily Mail.

89-летний Джеймс Роунсли загорелся из-за газового камина, который он зажег, чтобы прогреть дом. Искра попала на его одежду, та воспламенилась. Пожилой мужчина не сразу заметил огонь, а когда понял, что происходит, было уже поздно. Роунсли не смог потушить пламя и упал на пол. Ожоги были настолько серьезными, что спасти его было невозможно.

Следователи выяснили, что причиной возгорания стал крем, который мужчина использовал для лечения кожного заболевания. В пожарно-спасательной службе Южного Йоркшира предупредили, что даже стирка не способна полностью вымыть крем из одежды, и она все еще может быть легковоспламеняющейся.

