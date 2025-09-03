Путин высказался об урегулировании украинского конфликта фразой о свете в конце тоннеля

Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию. Его слова передает ТАСС.

По словам Путина, в 2022 году Киеву было предложено с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда свои войска и завершить конфликт немедленно.

«В целом, это не вызывало полного отторжения, но после того как по настоятельным призывам наших западно-европейских коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, что теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам головы не отвернете, либо мы вам», — сказал президент.

Он высказал позицию, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине. «Мне кажется есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — обозначил Путин, добавив, что в противном случае Россия готова решать поставленные задачи вооруженным путем.

Ранее Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.