Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 3 сентября 2025Россия

Путин высказался об урегулировании украинского конфликта фразой о свете в конце тоннеля

Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию. Его слова передает ТАСС.

По словам Путина, в 2022 году Киеву было предложено с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда свои войска и завершить конфликт немедленно.

«В целом, это не вызывало полного отторжения, но после того как по настоятельным призывам наших западно-европейских коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, что теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам головы не отвернете, либо мы вам», — сказал президент.

Он высказал позицию, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине. «Мне кажется есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — обозначил Путин, добавив, что в противном случае Россия готова решать поставленные задачи вооруженным путем.

Ранее Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проведении на Украине референдума по территориям

    Напуганная клиентка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции

    Путин назвал Зеленского «действующим главой администрации»

    Путин назвал лентяем одного своего сотрудника

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Врач развеяла миф о сладостях

    Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

    Пассажир захотел скорее покинуть самолет, попытался взломать дверь и ударил бортпроводника

    Путин объявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

    Путин высказался о прогнозах о дальнейшем ходе спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости