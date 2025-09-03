Россия
Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

Москалькова: Россияне не могли вернуться с Украины из-за закрытия границы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

4 сентября в Россию вернут несколько человек, которые не могли вернуться с Украины из-за закрытия границы. Судьбу оставшихся без денег и действующих документов россиян раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня я уезжаю в командировку для того, чтобы воссоединить семьи, разобщенные закрытием российско-украинской границы», — обозначила омбудсмен, добавив, что в числе возвращаемых россиян — жители Ярославской области. Их число она не назвала.

При этом Москалькова рассказала, что у приехавших на Украину россиян закончились сроки действия паспортов и денег, в связи с чем они не могли выехать в Россию. «Граница закрыта, выехать через другие государства невозможно, денег нет. И мы взялись помочь», — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что на территории Украины также остаются 23 жителя Курской области, которых ранее вывезли в Сумы.

Ранее Москалькова рассказала о новых договоренностях с Украиной о военнопленных. По ее словам, Москва и Киев решили продолжить взаимное посещение пленных.

