Россия
20:42, 3 сентября 2025Россия

Российской учительнице подарили букет с траурной лентой

В Липецкой области учительнице подарили букет с траурной лентой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Липецкой области учительнице ко Дню знаний подарили букет с траурной лентой с надписью «Вечная память». Об этом пишут «Новости Липецка».

Как отмечает издание, российская преподавательница заметила ленту только дома, когда сняла пленку.

Родители уже принесли извинения. По их словам, букет собирал флорист в специализированном магазине. Лента была скрыта за упаковкой, поэтому ни дети, ни родители не увидели, что на ней написано.

По факту произошедшего проводится проверка. В частности, выясняется, почему флорист решил перевязать букет такой лентой.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа отправила воюющему в зоне спецоперации мужу траурный венок. Россиянка обвинила бойца в измене.

