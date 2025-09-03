Российской учительнице подарили букет с траурной лентой

В Липецкой области учительнице подарили букет с траурной лентой

В Липецкой области учительнице ко Дню знаний подарили букет с траурной лентой с надписью «Вечная память». Об этом пишут «Новости Липецка».

Как отмечает издание, российская преподавательница заметила ленту только дома, когда сняла пленку.

Родители уже принесли извинения. По их словам, букет собирал флорист в специализированном магазине. Лента была скрыта за упаковкой, поэтому ни дети, ни родители не увидели, что на ней написано.

По факту произошедшего проводится проверка. В частности, выясняется, почему флорист решил перевязать букет такой лентой.

