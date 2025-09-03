Мир
14:55, 3 сентября 2025Мир

Слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США объяснили

Политолог Ткаченко: Трамп под заговором имел ввиду разделение компетенций
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов имеют несколько значений. Объяснил заявление американского лидера политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, прежде всего Трамп признал, что Соединенные Штаты лишились весомой доли влияния в Евразии. Также их можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».

Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики

Станислав Ткаченкополитолог

Кроме того, как полагает эксперт, Трамп мог иметь ввиду «негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций». Ткаченко обратил внимание, что американский лидер в своей речи использовал слово «conspire», что означает «не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия».

Бывший офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник, в свою очередь, допустил, что США сами могли вступить в сговор — с высокопоставленными военными Венесуэлы с целью переворота. Такое мнение он высказал в беседе с «Ридусом».

Он отметил, что морпехов США, которые находятся у берегов Боливарианской республики, не хватит для взятия страны под контроль. Однако они могут помочь при попытке военного переворота в Венесуэле.

«Я не исключаю, что некоторые генералы Николаса Мадуро вступили в сговор с США. В Латинской Америке часто такое случается, когда генералы захватывают власть. Это традиция», — указал эксперт.

Ранее Трамп заявил о заговоре против США, комментируя встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что американский лидер сделал это заявление с иронией.

    Все новости