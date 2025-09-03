«Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину, попросил его передать приветствие российскому и северокорейскому коллегам Владимиру Путину и Ким Чен Ыну и заявил о заговоре против США.

Так он прокомментировал встречу политиков на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, в том числе на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь. Американский лидер призвал китайского не забывать о помощи Вашингтона.

«Большой вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, упомянет ли китайский председатель Си Цзиньпин о той огромной помощи и той крови, которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему отстоять свою свободу от очень недружелюбного иностранного захватчика», — написал Трамп. По его словам, «многие американцы погибли в борьбе Китая за его победу и славу». Глава Белого дома выразил надежду, что «их по праву будут чтить и помнить за храбрость и самопожертвование». Вместе с тем он пожелал «замечательному народу Китая великолепного и незабываемого праздника».

Подготовка военнослужащих Китая к параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 3 сентября 2025 года Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Также президент США попросил председателя КНР передать привет Путину и Ким Чен Ыну. При этом он заявил о якобы готовящемся заговоре против американцев.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки

Дональд Трамп президент США

Путин побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом, в рамках которого принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 3 сентября он прибыл на военный парад в Пекине.

Председатель Государственных дел КНДР тоже прибыл на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. В состав делегации вошла и его сестра Ким Е Чжон.

По пути на парад Путин кратко побеседовал с китайским и северокорейским коллегами. Как главный гость, он приехал к месту проведения мероприятия последним. Российский лидер и Си Цзиньпин после рукопожатия вместе прошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца.

Президент РФ шел по правую руку от председателя КНР, лидер Северной Кореи — по левую. Они обменялись несколькими фразами. Затем гости заняли места на центральной трибуне.

На парад в столице Китая были приглашены 26 глав государств и правительств, в частности, президенты Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко.

После парада Путин прибыл на торжественный прием в Дом народных собраний.

Прибытие глав государств на прием по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Большой зал Народного собрания в Пекине Фото: Florence Lo / Reuters

Путин и Ким Чен Ын провели переговоры

После торжественного приема российский и северокорейский лидеры ехали на двухсторонние переговоры в одном автомобиле Aurus («Аурус»). Местом встречи была выбрана китайская государственная резиденция Дяоюйтай, где президент России остановился на время пребывания в Пекине.

В состав российской делегации на переговорах вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

«Позвольте меня вас еще раз сердечно приветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе (...). Очень рад видеть вас и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних отношениях наших стран, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — сказал Путин Ким Чен Ыну. Он отметил, что отношения двух стран имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Ушаков ответил на заявления Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал заявление лидера США о том, что Москва, Пекин и Пхеньян «готовят заговор» против Вашингтона.

Он назвал это иронией. Спикер подчеркнул, что у Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли плести заговоры во время торжественных мероприятий.

«Он — опять-таки, я думаю, не без иронии — сказал, что якобы "эти трое" готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел — никаких заговоров. Более того, даже мысли об этом ни у кого из троих лидеров не было», — уточнил Ушаков. Он добавил, что все понимают, какую роль играют США и лично Трамп в международных раскладах.