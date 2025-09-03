Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по пути на парад победы в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ в качестве главного гостя парада приехал последним к месту проведения торжеств. После обмена рукопожатиями с китайским лидером они вместе прошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца.

Российский президент шел по правую руку от Си Цзиньпина, по левую от председателя КНР находился лидер КНДР, они обменялись несколькими фразами. Затем гости заняли места на центральной трибуне.

Ранее Путин заявил, что Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами.