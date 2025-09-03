Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 3 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Китае

Ким Чен Ын прибыл на парад в Китае к 80-летию окончания Второй мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, среди политиков на парад прибыли в том числе главы Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко.

Парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией, состоится 3 сентября в Пекине. Как отмечалось ранее, в ходе церемонии будет продемонстрирована военная техника национального производства.

Как написало агентство Bloomberg, Китай собрался показать на параде 3 сентября новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Так, образцы оружия заметили на спутниковых снимках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Китае

    Украинский военный пожаловался на бракованные дроны

    Путин прибыл на военный парад в Китае

    Москвичам сообщили о новом порядке записи на прием к врачам

    В США объяснили нежелание Киева завершать конфликт

    Тигр съел пожилого грибника

    Лавров рассказал об ожидании России от партнеров заявлений по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости