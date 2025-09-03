Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Китае

Ким Чен Ын прибыл на парад в Китае к 80-летию окончания Второй мировой войны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, среди политиков на парад прибыли в том числе главы Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко.

Парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией, состоится 3 сентября в Пекине. Как отмечалось ранее, в ходе церемонии будет продемонстрирована военная техника национального производства.

Как написало агентство Bloomberg, Китай собрался показать на параде 3 сентября новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Так, образцы оружия заметили на спутниковых снимках.