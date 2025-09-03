Мир
07:05, 3 сентября 2025Мир

Путин приехал на торжественный прием после военного парада в Пекине

Путин прибыл на торжественный прием после парада в Пекине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: President of Russia Office apai / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после парада по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

«Лидеры проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, пресс-служба президента РФ опубликовала видео с прибытием Путина к Дому народных собраний и показала место за столом, которое подготовили для российского лидера на приеме.

На параде в Пекине Китай впервые представил свои стратегические системы вооружения наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

На торжественных мероприятиях присутствовали более 20 иностранных лидеров, в том числе Владимир Путин, находящийся в Китай с четырехдневным визитом.

