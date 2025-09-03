Си Цзиньпин призвал человечество сделать правильный выбор

Си Цзиньпин: Человечество стоит перед выбором между миром и войной

Человечество сейчас снова вынуждено выбирать между миром и войной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне Китая против Японии.

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории», — сказал он.

По его словам, Пекин выступает за мирное развитие и «прогресс человеческой цивилизации». Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай работает с народами всего мира, чтобы создать «сообщество единой судьбы».

Ранее Си Цзиньпин побеседовал с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава РФ в качестве главного гостя парада приехал последним к месту проведения торжеств.