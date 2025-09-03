Мир
05:40, 3 сентября 2025Мир

Китай впервые представил свою ядерную триаду

Китай на военном параде в Пекине впервые представил свои стратегические силы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Bin / XinHua / Global Look Press

Китай впервые представил свои стратегические системы вооружения наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Об этом сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что на мероприятии впервые приняли участие войска киберпространства. Помимо этого, были представлены войска информативной поддержки и Военно-космические.

Ранее в сети появились кадры с парада в Пекине. В начале председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр войск. В открытом автомобиле он проехал мимо танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения.

На параде присутствуют более 20 иностранных лидер, в том числе президент России Владимир Путин, находящийся в Китай с четырехдневным визитом. По пути на мероприятие он кратко побеседовал с Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

