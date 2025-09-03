Китай впервые показал Военно-космические и кибервойска

На параде в Пекине впервые приняли участие войска киберпространства

На параде в Пекине на площади Тяньаньмэнь впервые были представлены Военно-космические, кибервойска и войска информативной поддержки Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Также Китай продемонстрировал гиперзвуковые баллистические ракеты «Дунфэн-17» и «Дунфэн-26Д». Отмечается, что данные ракеты могут применяться «в любых погодных условиях».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр войск. В открытом автомобиле он проехал мимо танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения. На торжественном мероприятии присутствуют лидеры более 20 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.