Появились кадры с военного парада в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь начался масштабный военный парад

В сети появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Фотографии опубликовало агентство Reuters.

В параде участвуют более 10 тысяч человек. В начале мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр войск. В открытом автомобиле он проехал мимо танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения, отмечает агентство. На торжественном мероприятии присутствуют лидеры более 20 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

По данным издания, расходы на проведение масштабного парада оцениваются в пять миллиардов долларов. Это крупнейший в истории страны военный парад.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин кратко побеседовал с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по пути на парад победы в Пекине.