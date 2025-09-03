Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 3 сентября 2025Мир

Появились кадры с военного парада в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь начался масштабный военный парад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ju Huanzong / XinHua / Global Look Press

В сети появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Фотографии опубликовало агентство Reuters.

В параде участвуют более 10 тысяч человек. В начале мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр войск. В открытом автомобиле он проехал мимо танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения, отмечает агентство. На торжественном мероприятии присутствуют лидеры более 20 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

По данным издания, расходы на проведение масштабного парада оцениваются в пять миллиардов долларов. Это крупнейший в истории страны военный парад.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин кратко побеседовал с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по пути на парад победы в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

    Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

    Медведь вломился в дом ради еды и напал на хозяина

    Утаившему от жены правду о сексуальной жизни мужчине дали совет

    Появились кадры с военного парада в Пекине

    Си Цзиньпин призвал человечество сделать правильный выбор

    Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре

    Разработан убивающий раковые клетки препарат

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости