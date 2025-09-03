Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 3 сентября 2025Мир

Раскрыт состав делегации России на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров, Ушаков и Козлов вошли в делегацию РФ на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав делегации Северной Кореи вошла сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Ранее сообщалось, что после торжественного приема по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Ким Чен Ын поехали на двусторонние переговоры в Пекине в одном автомобиле Aurus.

Во время переговоров Владимир Путин рассказал, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области по инициативе лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Смартфоны Xiaomi получат технологию Nokia

    Мерц отверг слова фон дер Ляйен об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости