Раскрыт состав делегации России на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров, Ушаков и Козлов вошли в делегацию РФ на переговорах Путина и Ким Чен Ына

В состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав делегации Северной Кореи вошла сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Ранее сообщалось, что после торжественного приема по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Ким Чен Ын поехали на двусторонние переговоры в Пекине в одном автомобиле Aurus.

Во время переговоров Владимир Путин рассказал, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области по инициативе лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.