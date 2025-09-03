«Стоит рядом и ленится». Путин пошутил о ленивом Пескове и оценил чувство юмора Трампа. Что еще он рассказал про поездку в Китай?

Путин на пресс-конференции после визита в Китай в шутку назвал Пескова лентяем

На итоговой пресс-конференции после визита в Китай президент России Владимир Путин не только обсудил международную повестку, переговоры по Украине и отношения с США, но и позволил себе шутку в адрес своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Встреча с журналистами длилась около 50 минут. В какой-то момент Песков намекнул, что пора заканчивать беседу, так как вопросы могут затянуться. Президент возразил ему: «Нет, сейчас мы уже будем заканчивать». А затем добавил с улыбкой: «Лентяй, не хочет работать. И ведь стоит рядом, ничего не делает и то ленится». Эти слова вызвали смех в зале.

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Путин похвалил Мединского

Отвечая на вопросы о переговорах с Украиной, глава государства подчеркнул, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию в Стамбуле.

Важен результат. А то, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Вячеславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода Владимир Путин президент России

Президент добавил, что при необходимости Россия готова поднять переговоры до «действительно высокого политического уровня». Однако конкретные фамилии он называть не стал, уточнил ТАСС.

Мединский возглавил делегацию на всех трех раундах переговоров в Стамбуле. Первая встреча после почти трехлетнего перерыва состоялась 16 мая 2025 года.

Президент ответил на пост Трампа про «заговор» в Пекине

Особое внимание вызвал вопрос корреспондента «Ведомостей» о посте американского лидера Дональда Трампа. Журналист попросил прокомментировать публикацию президента США, в которой он обратился к Си Цзиньпину с просьбой передать «теплые пожелания» Путину и Ким Чен Ыну «пока вы строите заговор против США».

Путин отреагировал спокойно: «Президент Трамп не лишен юмора, это мы хорошо знаем». Российский лидер также отметил, что у них с Трампом сложились добрые отношения, они обращаются друг к другу по имени.

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Pool / Reuters

При этом за время его визита в Китай, подчеркнул Путин, никто из собеседников не высказывал негативных суждений в адрес американской администрации. По его словам, все участники диалогов поддержали прошедшую встречу в Анкоридже и выразили надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

Разговор о долголетии и бессмертии

При этом на пресс-конференции не обошлось и без необычных тем. Путин рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином о росте продолжительности жизни. По словам российского лидера, современные медицинские технологии, включая трансплантацию органов и биотехнологии, позволяют надеяться на существенное увеличение активного возраста, передает ТАСС.

По данным ООН, к 2050-му на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5–6-летних детей Владимир Путин президент России

Президент добавил, что это повлечет серьезные социальные, экономические и политические изменения.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Bloomberg ранее обратило внимание, что Путин и Си обсудили тему продления жизни и бессмертия. «Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок», — в шутку сказал китайский лидер на встрече. Путин ответил, что благодаря развитию науки люди смогут «быть все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Си Цзиньпин в ответ заметил, что уже в этом столетии возможен рубеж в 150 лет.