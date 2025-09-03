Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 3 сентября 2025Мир

Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия. На это обратило внимание агентство Bloomberg, опубликовав отрывок из трансляции их встречи.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок», — заявил переводчик по-русски, передавая слова Си Цзиньпина, адресованные российскому лидеру.

Ответ Путина не слышен в видеозаписи, однако можно расслышать его перевод на китайский. В частности, президент России заявил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно трансплантировать и люди смогут «быть все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Затем председатель КНР отметил, что уже в этом столетии, согласно прогнозам, у людей появится шанс достигать 150-летнего возраста.

Разговор Путина, Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына попал в прямой эфир, когда главы государств поднимались к воротам Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо спросил Путина, как тот поживает, на что российский лидер ответил фразой «если я жив — то хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Россиянина нашли бездыханным в луже крови на фестивале в США

    Знаменитый убийца стал моделью для Shein благодаря нейросети

    Американцы подготовились к резкому сокращению трат

    В российском регионе у интим-салона оказался неожиданный покровитель

    Российский чиновник в День города столкнул мужчину со сцены и поплатился

    Названа причина резни в российском кафе

    В России неизвестный спрятал майнинговую ферму в необычном месте

    На Украине высказались о возможном сотрудничестве Москвы с Киевом и Вашингтоном

    Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости