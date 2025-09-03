Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия. На это обратило внимание агентство Bloomberg, опубликовав отрывок из трансляции их встречи.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок», — заявил переводчик по-русски, передавая слова Си Цзиньпина, адресованные российскому лидеру.

Ответ Путина не слышен в видеозаписи, однако можно расслышать его перевод на китайский. В частности, президент России заявил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно трансплантировать и люди смогут «быть все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Затем председатель КНР отметил, что уже в этом столетии, согласно прогнозам, у людей появится шанс достигать 150-летнего возраста.

Разговор Путина, Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына попал в прямой эфир, когда главы государств поднимались к воротам Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо спросил Путина, как тот поживает, на что российский лидер ответил фразой «если я жив — то хорошо».