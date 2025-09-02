Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

Фицо спросил у Путина, как он поживает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поинтересовался у президента России Владимира Путина, как он поживает в начале их встречи в китайской государственной резиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщает корреспондент кремлевского пула Life.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«В начале у меня не очень приятный вопрос, как вы поживаете?», — поинтересовался словацкий премьер.

Российский лидер, в свою очередь, ответил: «Если я жив, то хорошо!».

Ранее Путин начал встречу с Фицо в Пекине. Президент России подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.

Кроме того, Фицо заявил Путину, что Словакия «очень жестко» реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». Он рассказал о своих планах поднять этот вопрос на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.