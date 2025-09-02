Мир
12:37, 2 сентября 2025Мир

Фицо рассказал Путину о планах поговорить с Зеленским

Фицо: Словакия очень жестко реагирует на атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия «очень жестко» реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

Словацкий премьер сказал, что планирует выразить решительный протест в связи с атаками Киева на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

22 августа ВСУ нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после этого призвал Украину перестать втягивать Венгрию в конфликт с Россией.

