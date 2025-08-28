Глава МИД Сийярто: Украине надо перестать втягивать Венгрию в военный конфликт

Украина должна перестать втягивать Венгрию в военный конфликт с Россией. С таким призывом выступил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственность, не мы ее начинали, мы также в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте пытаться втянуть Венгрию в свою войну!» — написал дипломат в ответном сообщении главе МИД Украины Андрею Сибиге.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Роберт Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.