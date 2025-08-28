Венгрия подтвердила личность атаковавшего «Дружбу» командира ВСУ

Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии подтвердило личность украинского военнослужащего, атаковавшего нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.
Им оказался командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, родившийся 9 августа 1975 года в городе Ужгород.
Венгерские власти наложили на него запрет на въезд, сочтя угрозой для национальной безопасности страны. Данные ограничения автоматически распространяются и на все государства Европейского союза, а также Шенгенской зоны.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что командующий Силами беспилотных систем (СБС) Бровди может являться лицом, попавшим под санкции Венгрии.
Будапешт объявил о санкциях против командира ВСУ, причастного, по мнению венгерской стороны, к ударам по «Дружбе», 28 августа.