14:11, 28 августа 2025

Венгрия подтвердила личность атаковавшего «Дружбу» командира ВСУ

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии подтвердило личность украинского военнослужащего, атаковавшего нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

Им оказался командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, родившийся 9 августа 1975 года в городе Ужгород.

Венгерские власти наложили на него запрет на въезд, сочтя угрозой для национальной безопасности страны. Данные ограничения автоматически распространяются и на все государства Европейского союза, а также Шенгенской зоны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что командующий Силами беспилотных систем (СБС) Бровди может являться лицом, попавшим под санкции Венгрии.

Будапешт объявил о санкциях против командира ВСУ, причастного, по мнению венгерской стороны, к ударам по «Дружбе», 28 августа.

